圣淘沙4月1日起恢复收取入岛费

（早报讯）圣淘沙将从今年4月1日起，恢复收取入岛费，凡乘搭圣淘沙捷运或开车入岛者都须付费。

为了鼓励更多人到圣淘沙游玩，当局自2020年3月起就豁免入岛费。根据圣淘沙网站发布的最新消息，这项旨在冠病疫情期间支持本地商家的临时举措将在3月31日后结束。从4月1日起，入岛费将恢复到疫情前的收费。

乘搭捷运列车（Sentosa Express）的访客，须付每人4元的入岛费。年长者、残障者、中小学和高中生、工艺教育学院学生以及就业优惠车资卡持有者可享有半价优惠，每人2元。3岁以下孩童则免费。

汽车和德士收费分两种：早上7时至中午12时以及下午2时至5时这两个时段，每辆车收费6元。中午12时至2时以及傍晚5时到隔天早上7时，则每辆车2元。

步行入岛无须支付入岛费

乘搭新捷运123号巴士、骑脚踏车以及步行入岛的公众，则无须支付入岛费。

另外，为了方便海滩站（Beach Station）扩建工程的展开，圣淘沙捷运的运行时间将有所调整。除了公共假期和假期前夕，从星期一到四，捷运列车将提早在晚上10时结束运行。这项安排将持续到3月31日。

访客如果在星期一到四的晚上10时到凌晨12时之间要离开圣淘沙岛，可以乘搭免费短程巴士到怡丰城和港湾巴士转换站。