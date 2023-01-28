李智陞：全球局势不明朗我国房产会引投资者注意 政府会谨慎研究市场走势

（早报讯）去年第四季整体组屋转售价涨幅缩小，显示买家已更为谨慎。政府将会继续留意和研究接下来几个季度的市场走势，特别是在全球局势不明朗的情况下，新加坡这个相对安全的避风港会引起房产投资者的注意。

根据建屋发展局星期五（1月27日）发布的组屋转售数据，受到降温措施和高利率影响，整体组屋转售价去年第四季环比上涨2.3％，是过去一年增幅最小的季度。

国家发展部长李智陞星期六（1月28日）出席社区活动接受《联合早报》访问时说，这一数据反映出有许多买家在眼下的经济局势下，抱持着更谨慎的态度。但这一走势是否会持续还言之过早。

“今年的经济前景还不是很明朗，但我们的确看到了一些显著的阻力。我认为人们一般上较为谨慎，再加上两轮的房地产降温措施以及借贷成本上涨也有影响。”

加紧完成受疫情影响的延误组屋项目

另外，问及建屋发展局几时会推出更多等候时间较短组屋（Shorter Waiting Times Flats），李智陞指出，建屋局主要会通过推出等候时间较短组屋、加紧完成延误项目，以及提高建筑生产力，来缩短新组屋的等候时间。

“今年我们会朝着这一方向继续迈进，但这需要好些年的努力。我们还在加紧完成一些受冠病疫情影响的延误组屋项目，我们不能忽略这一点，人们还在等待着他们的房子。”

建屋局较早前表示，希望从2024年起降低预购组屋项目的等候时间中位数，目标是缩短至三到四年。