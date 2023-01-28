华业集团推出提升计划 为租赁组屋孩童举办活动

（早报讯）居住在裕廊西一带租赁组屋的孩童日后可通过参加一系列攀岩、绘画、陶艺等活动增广见闻、培养兴趣爱好，并增进与父母的关系。目前已有约60名孩童加入这项提升计划。

华业集团及旗下泛太平洋酒店集团与社区联系站（ComLink）合作，为租赁组屋孩童推出社区提升计划。这项计划旨在鼓励孩子们探索及学习，从而提高他们的自信心和学业成绩。

华业集团将在下来三年为这项提升计划投入15万元资金，并鼓励更多旗下的零售租户参与其中，举办不同类型的活动。

华业集团首席执行官粘为信受访时说，他们在去年推出了约四次的试行活动，以了解孩童的需求及喜好，以便接下来能打造更适合他们的课程。

“我们希望孩子们有机会能尝试各种各样的活动，建立自信心，也能提高他们在学校的表现和出席率。家长们可能忙于工作，这些活动也有助增进亲子关系。”

目前已有约60名孩童加入这项计划，接下来的目标是将计划扩大至这一市镇的约200户租赁组屋家庭。

主管社会服务整合事务的国家发展部长李智陞星期六（1月28日）出席提升计划推介仪式致辞时说，这一项目动员了华业集团旗下的零售租户和伙伴，发挥更大的影响力。

“我希望更多企业能参考这一新的捐助模式，除了自己做出贡献，也可让客户、伙伴、供应商等一起参与其中。有更多伙伴加入，将能改善1万4000多个社区联系站受益家庭的生活。”