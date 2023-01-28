初七买七样菜的顾客逐年少 摊贩：年轻人不懂习俗

（早报讯）大年初七潮州人素有吃“七样羹”的习俗，但有蔬菜摊贩发现，近年来已越来越少人知道这个传统，为这天购买七样菜，有业者索性将准备的数量减少一半，卖完即止。

星期六（1月28日）是农历正月初七，也就是人日，除了捞鱼生，一些国人，尤其是潮州人也会在这天烹煮“七样羹”（也称七样菜），为新春添好运。七样菜一般为芹菜、大葱、大蒜、春菜、大菜（也称芥菜）、芫荽和百合。

《新明日报》记者星期六早上走访宏茂桥10道第527座巴刹，不少受访业者透露，相较于往年，今年有更少人会为了这一习俗购买七样菜，而由于近来连日下雨，蔬菜货源也变少了。

蔬菜摊贩林开创（58岁）及另一名蔡姓业者受访时都透露，今年购买七样菜的顾客减少了约30%。

蔡先生说：“很多年轻人都不懂有这个习俗，会买来过人日的基本上只有老一辈。我今年也减少预备的量了，卖完就算。”

林开创则透露，他往年会为这天包好约200至300份七样菜，随着购买人数越来越少，今年只包了百余包。

《新明日报》记者上午11时左右到访时，还剩几包七样菜。

林开创说，过去几天一直下雨，影响了新马蔬菜供应。“不只来的菜少了，很多都不美。而且现在中国来的菜也变少了。”

另一名业者亚华蔬菜摊老板娘郑宝珠也指出，如今佳节期间，有的马国蔬菜供应商要到初九才开年复工，目前在售卖的蔬菜多产自我国，价格往往比进口蔬菜贵。