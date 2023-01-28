慕斯达法集团进军马来西亚市场

（早报讯）本地百货商店运营商慕斯达法集团（Mustafa）将以3亿6800万令吉（约1亿1400万新元），收购柔佛新山Capital City Mall的大部分商业空间，标志着该集团首次进军马来西亚市场。

目前停牌的房地产发展商都汇置地（Capital World）星期五（1月27日）发布文告宣布这消息，指出通过出售这个资产，集团将增强资产负债表并加快恢复盈利能力。

Capital City Mall位于新山西部郊区淡杯（Tampoi），离新山关卡约15分钟车程。该项目于2018年4月竣工，拥有1602个分层地契的零售单位，总净可出租面积为90万2994平方英尺。

慕斯达法集团将购买591个未售出的零售单位，总净出租面积为64万1216平方英尺。它还将在购物中心购买374个附属地块，包括总面积为128万平方英尺的户外和多功能区域，以及2181个停车位。

慕斯达法集团董事总经理阿莫（Mustaq Ahmad）说：“我们已在新加坡建立了一个大型的一站式零售商场，（销售产品）从快速消费品到时尚、化妆品和电子产品。我们相信进入马来西亚市场的时机已经成熟。”

他补充说，Capital City Mall满足集团在马来西亚开设第一家旗舰店的许多要求，包括靠近新加坡和宽敞的建筑面积等。

由于都汇置地面对财务困境，Capital City Mall自2020年2月以来暂时关闭。都汇置地预计商场将于今年下半年重新开业。