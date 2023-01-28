新保集团杜克-国大学术医学中心 获5000万元捐款

（早报讯）新保集团杜克-国大学术医学中心获5000万元捐款用于推动医学创新与研究。国立脑神经医学院和杜克-国大医学院则另获1400万元捐款，将用于失智症等脑神经疾病的护理和研发新治疗方案。

李氏基金捐助新保集团杜克-国大学术医学中心5000万元，用于资助在新保集团各园区成立创新中心，以及中心的项目和倡议。

捐款也将协助新保集团杜克-国大学术医学中心设计和强化框架，资助新颖研究计划，加速医疗创新的速度和取得突破。

国立脑神经医学院则获30名捐献者的共900万元捐款，将在2023年4月推出“失智症生态系统”（Ecosystem for Dementia）三年项目。

项目将在护理过程中为失智症病患及其看护和家属提供重要的服务和支持，包括社区护理和筛查、康复和介入服务。

国立脑神经医学院计划与社区伙伴合作扩大失智症康复和干预试点计划，将其推向主流临床服务，让更多病患获得全面护理。

吴控股有限公司执行主席吴玉钦的家人则以他的名义捐赠500万元成立研究中心，让杜克—国大医学院、国立脑神经医学院和新保集团杜克-国大学术医学中心的科学家能研究人脑老化和失智症与帕金森氏病等退行性疾病的病因，研发延缓老化和治疗疾病的新疗法和策略。

副总理兼财政部长黄循财星期六（1月28日）晚上出席新保集团杜克—国大两年一度的筹款晚宴，见证支票移交仪式。