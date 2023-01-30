星期一值得关注的股票

（早报讯）美国上周五股市继续上扬，纳斯达克指数起0.95%，标普500指数起0.25%，道琼斯工商指数起0.08%。

美国联邦储备局在本地时间周四凌晨公布货币政策前，本地股市将在高点徘徊。分析师预测，新加坡海峡时报指数经历农历新年首周“兔”飞猛进后，本周指数多数会在高点震荡。

星期一（1月30日）值得关注的股票如下：

*胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）星期一开盘前宣布，该信托截至去年12月底的2022年下半财年的每单位派息下滑7%至1.46分，可派发收入下滑5.6%至1690万元，主要是因为受到利率上扬的影响。

不过，该信托2022财年每单位派息维持在3.05分，可派发收入则上扬1.7%至3310万元。

*城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）星期一开盘前宣布，全球旅游下半年持续恢复增长，带动信托所有市场的酒店收费出现良好势头，该信托下半财年每合订证券单位可派发收入增长17.3%至3.59分，可派发收入上扬18.4%至4450万元。

该信托全财年每合订证券单位可派发收入增长31.9至5.63分，可派发收入上扬32.6%至6970万元。

若不包括2021年下半年从过去脱售收益中进行的1250万元资本分配，2022财年下半年的可派发收入和每合订证券单位可派发收入分别同比增长77.3%和75.1%，而全财年则分别增长74.0%和72.7%。

*内部装潢与建筑公司立铠企业（Lincotrade & Associates）星期一开盘前宣布，获得了一项进行资产提升计划的合约，价值约为3500万元，这是该集团迄今为止获得的最大笔的单项合约。

根据合约，公司将为本地一个综合发展项目的进行资产提升计划工程，包括服务公寓、商场和办公空间。工程包括室内装修和翻新，预计将于2024年6月完成。

*胜科海事（Sembcorp Marine）上星期五（27日）晚上发布文告宣布，新加坡交易所原则上批准它与吉宝岸外与海事（Keppel O&M）合并的交易。集团将于本月31日前发送有关拟议合并交易的通函给股东。胜科海事上星期五闭市0.142元，上涨2.9％。

*百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）上星期五晚上发布最新业绩报告，信托截至去年12月底的下半财年可派发收入同比增加2.7％至4431万元，全年则增靠2.1％至8700万元。下半年和全年每单位派息分别增加2.7％和2.1％，至7.32分和14.38分。下半财年的派息日为2月28日。信托上星期五闭市报4元，上涨1.01％。