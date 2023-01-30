凯德雅诗阁信托2022年下半财年派息同比上扬47%

（早报讯）凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）在截至去年底的2022年下半财年的每合订证券单位派息同比上扬47%至3.33分，可派发收入增长54%至1亿1320万元。

这主要是因为信托组合的可出租单位收入（RevPAU）表现强劲和新收购项目做出贡献。派息将在3月1日支付。

该信托星期一（1月30日）开盘前宣布，该信托全财年每合订证券单位派息（DPS）同比上升31%至5.67分，可派发收入上扬38%至1亿8980万元。若不包括一次性项目，全年经调整的DPS同比增长106%至4.79分。

凯德雅诗阁信托主席陈明海指出，2022年下半年，随着酒店业在冠病之后复苏，对信托房地产的需求回升，收入增长贡献增加至48%，信托稳定的收入来源抵御了行风险。

为了进一步增强收入组合，信托在2022财年投资4亿2000万元收购了15项增进收益的项目，主要集中在长期住宿领域。

信托投资组合的主要市场取得2亿元的总公允估值收益。

信托半年的毛利增长80%至1亿6460万元。

信托在2022年到期的大部分债务已进行再融资，截至去年底的负债率为38%。信托将固定利率债务的占比提高至78%，有助于减轻高利率环境的影响。

信托预料将从更多国家的重新开放和不断增长的旅行需求中受益。

凯德雅诗阁信托首席执行官张如玲说：“我们在寻求机会重组投资组合时，会在资本管理方法方面保持谨慎。”

至星期一上午10时15分，该信托上扬3.74%，报1.11元。