为帮助失智患者和家人 精神健康邻里咨询小组增至73个

（早报讯）精神健康邻里咨询小组将在2025年3月之前，从目前的61个增加至73个，帮助更早辨识失智症的人。

每10名60岁及以上的年长者当中就有一人会患上失智症，更新版的幸福老龄化行动计划（Action Plan for Successful Ageing）三个重点之一的“关爱”（Care），就包括为失智症患者与他们的看护人打造失智症友善社区。

在社区展开宣导工作，辨识失智症风险较高的年长者，把他们转介到医院或综合诊疗所的记忆诊所接受评估的精神健康邻里咨询小组（Community Resource, Engagement and Support Team，简称CREST），将在2025年3月之前，从目前的61个增加至73个。

专门联系被诊断出患有失智症的患者家庭提供援助的精神健康邻里咨询小组（CREST-Post Diagnostic Support，简称CREST-PDS）之前在试验阶段。到了2025年3月，这个小组将会增加两倍至六个。

当局也将会为失智症方面的研究提供研究津贴，以推进延迟和管理失智症的研究、创新发明和扩展获得良好成效的解决方案。

另一方面，多数新加坡人希望能在家过世，为了让人们能够达成临终心愿，卫生部将于医疗和社区护理业者合作，让出院程序更简易，并为看护者提供更多支持，目标在2027年，把医院过世比率从目前的61%减少至51%。

此外，居家看护津贴（Home Caregiving Grant）会从目前的200元增加至400元。