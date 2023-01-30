新榜鹅区域图书馆开馆 设有玩具图书馆和创客空间

（早报讯）新建成的榜鹅区域图书馆星期一（1月30日）正式开馆，除了具备为儿童而设的玩具图书馆和创客空间等新设施，也提供无障碍设施和辅助科技工具，以照顾残障者和特需群体的需求。

坐落于榜鹅综合社区中心One Punggol的榜鹅区域图书馆是本地最大的公共图书馆，共有五层。第一和第二层于星期一率先启用，主要收藏儿童书籍和专为儿童打造的阅读和学习空间。

榜鹅区域图书馆也设有自动化借阅系统“随借即行”，轮椅使用者只须拿着要借阅的书到特设的智能通道，系统便会感应手中的书，当他们扫描了图书馆应用或会员证后，就能完成借阅程序。（谢智扬摄）

第一层楼设有图管局推出的首个玩具图书馆，为六岁及以下的儿童提供益智玩具、教具，以及可供他们试穿的角色扮演服装等。儿童能在那里接触创意、感官和戏剧类的游戏，从而在玩乐中学习。

除了玩乐的空间，榜鹅区域图书馆还设有名为“世界任我游”的儿童借阅区。这个空间划分为七个区域，陈列来自世界各地的儿童书籍，以及多国驻新加坡的大使馆和最高专员公署捐赠的书，内容涵盖地理、文化和网络安全知识等。

另外，为方便残障者使用图书馆的资源和设备，图管局规划这间图书馆的设计和服务时，也根据他们的需求，推出多个无障碍设施。其中一个设施是让特需者舒缓情绪和保持冷静的私人空间“静心舱”。

这间图书馆也设有自动化借阅系统“随借即行”，轮椅使用者只须拿着要借阅的书到特设的智能通道，系统便会感应手中的书，当他们再扫描图书馆应用或会员证后，就能完成借阅程序。

榜鹅区域图书馆的第三至第五层楼将在今年上半年陆续开放，主要为青年和成人提供涵盖商业、科技和本地文学等的书籍和活动。