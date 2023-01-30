本地股市周一早盘跌0.32％

（早报讯）市场预期加息势头放缓和中国重新开放将让区域旅游和经济受益，本地股市本周第一个交易日开盘重返3400点水平，但过后因为投资者趁机套利而回落。

截至星期一（1月30日）中午12时，新加坡海峡时报指数早盘跌10.71点或0.32％，报3383.50点。

全场成交量5亿5197万股，总额4亿6391万元。整体上升股232只，下跌股266只。

成份股跌多升少，16只下跌，九只上扬，五只下跌。

领涨的是胜科工业（Sembcorp Industries）和新翔集团（SATS)，前者起2.26％，报3.62元，后者起1. 32%至3.07元。

领跌的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和新电信（Singtel)，前者跌1.72%至1.71元，后者跌1.57%至2.51元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时指出，美国联邦储备局的降息预期推动了当前这一势头。

他表示，市场普遍预期联储局2月仅会加息25个基点，利率也将在5%左右见顶。此外，在中国重新开放和资金成本较低等因素的推动下，正面势头将继续。

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁受访时说，本地股市具有吸引力，但在宏观经济环境仍相对不明朗的情况下，可能会出现一些获利回吐的情况，尤其是海指自2022年10月的低点以来强劲反弹。