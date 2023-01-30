2022年210天都下雨 历来第三高

（早报讯）我国去年是多雨却炎热的一年，雨天次数为历来第三高。平均气温则为27.9摄氏度，是自1929年有气象记录以来，气温第10高的年份。

新加坡气象署星期一（1月30日）发布年度气候评估报告，全岛去年平均总降雨量是3012.0毫米，比长期平均雨量（2534.3毫米）高出18.8%，为1980年以来第六高。其中，去年10月的平均降雨量为412.0毫米，创过去四十年同期的最高。

较高平均总降雨量成因主要是受拉尼娜现象（La Niña）和印度洋双极（Indian Ocean Dipole）进入负极的影响。

除了高平均总降雨量，气候站去年共记录210个雨天，是继1973年和1927年222个雨天的最高纪录之后，的第三高。

去年平均气温是27.9摄氏度，与2021年一样，是自1929年有气象记录以来，气温第10高的年份。从2013年到2022年的过去10年，是有记录以来气温最高的十年，平均气温为28.01摄氏度，比之前2012年至2021年的记录（27.97摄氏度）高0.04摄氏度。

去年5月最高气温落在5月13日，在海军部（Admiralty）录得的36.7摄氏度，成为我国5月有记录以来最炎热的一天。