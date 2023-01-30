新马签署三项协定 促进数码和绿色经济等领域合作

（早报讯）新加坡和马来西亚签署三项合作协定，促进在数码和绿色经济等领域的合作。

到访我国的马来西亚首相安华和李显龙总理星期一（1月30日）在总统府见证双方代表签字。

贸工部长颜金勇和马来西亚国际贸易及工业部长扎夫鲁签署数码经济合作框架协定和绿色经济合作框架协定。

数码经济合作框架将将开拓新的增长机遇，惠及新马两国的企业、员工和社群，并可为亚细安内部的数码经济合作探路。它将促进两国在数码经济课题上的协调与协作，并在区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）电子商务相关章节以外加强新马合作。

框架涵盖的领域广泛，包括贸易便利化、跨境数据流通、电子支付、数码身份，及为微型和中小企业数码化提供支持。

新马也就一些可探讨的项目进行初步磋商，包括展开企业数码身份双边试验计划，以此作为推行亚细安企业识别号码系统（Unique Business Identification Number Network，简称UBIN）的概念验证。双方也将探讨以新加坡全国数码身份制度为起步，推行跨境的双边和区域身份相互识别工作。

绿色经济合作框架则意在加强两国合作，进一步落实工业减碳，并让企业和雇员把握绿色经济机遇。这也是马来西亚与他国签署的首份绿色经济合作协定。

根据合作框架，双方合作的领域包括电动车充电标准与基础设施、低碳方案、碳信用领域合作，及为支持国内和区域减碳而制定新能源和再生能源的相关科技标准。

通讯及新闻部长杨莉明和马来西亚数码通讯部长法米也签署个人资料保护、网络安全与数码经济领域合作谅解备忘录。

备忘录将促进两国在资料保护政策和跨境数据流通等方面的专业知识和最佳作业方式共享，应对共同面临的网络安全威胁，及人工智能和分布式账本技术（distributed ledger technology）等新兴科技。