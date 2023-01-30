若今晚无人测中首奖 星期五多多首奖料达2000万元

（早报讯）多多博彩第一组奖金连续两期没人赢，若星期一（1月30日）傍晚开彩后无人测中第一组号码，星期五（2月3日）的“红包多多”累积奖金估计高达2000万元。

根据新加坡博彩公司官方网站，多多上星期四（26日）的中奖号码是2、21、34、40、43、45，以及额外号码13。因第一组奖金连续两期没人赢得，累积到星期一（30日）傍晚的奖金预计有450万元。

若星期一傍晚无人测中第一组号码，累积到第四期的奖金一般会达到800万元。碰巧下一期多多是每逢农历新年的重头戏，即奖金1200万元的“红包多多”，意味着“红包多多”的第一组奖金可能被推高至2000万元。

“红包多多”将于星期五晚上9时30分开彩，公众可从星期一傍晚6时10分开始下注。为了方便公众下注，博彩公司在全国所有投注站推出10元和20元的彩包，并在开彩当天延长投注时间到晚上9时。

首奖至少有1200万元的“红包多多”估计会在全岛掀起热潮，接下来几天，全岛各个投注站相信会出现下注的人龙。

去年的“红包多多”累计三轮，最终奖金高达1900万元，在2月11日八注平分，每注分得242万7114元。其中一个送出“红包多多”大奖的，是第一乐广场的博彩公司投注站，共送出一份头奖和两份二奖。