新马领导人非正式峰会今年较迟时候召开

（早报讯）新马将于今年较迟时候在新加坡召开领导人非正式峰会。

李显龙总理星期一（1月30日）在总统府为马来西亚首相安华所设的午宴上致祝酒辞时，感谢安华伉俪来访。

“我期待很快能再次见到安华首相，包括今年较迟时候欢迎他回到新加坡举行年度的领导人非正式峰会。”

上一届新马领导人非正式峰会于2019年4月在马来西亚布城召开。之后因疫情关系，以及马来西亚国内政权几经更迭，迟迟无法召开。

安华去年11月24日出任马国首相，这是他任内首次访新。李总理说，两人进行了富有成果的谈话，包括如何在“有待解决的双边课题上取得进展”。

李总理说，新马的关系不同一般，两国因地理和共有的历史联系在一起，人民也有深厚的亲情和文化联系。

他指出，两国政府多年来在几乎所有领域加深合作，包括卫生、教育、文化、供应链韧性和互联互通。

两国是彼此的第二大贸易伙伴。新加坡也是马来西亚的最大海外投资来源，直接投资额超过560亿新元。李总理说，这反映了新加坡对马来西亚经济，包括许多年轻和熟悉数码科技的马来西亚人所具备的“一定行”（can-do）和创业精神的信心。

新马合作关系通过了冠病疫情的考验。两国部长和官员保持密切联系、交换看法、相互支持，并协调策划。李总理说，在全世界供应链受阻断的同时，新马之间的人员和货物继续安全、顺畅地流通。

新马也签署三项合作协定，推动在数码经济、绿色经济和网络安全领域的合作。李总理说，他对新马两国能继续密切合作，为实现互惠互利推进双边关系感到欣慰。

他指出，新加坡和马来西亚作为近邻，两国的命运相互交织。

“当我们共同进行具建设意义的合作时，就能产生互利共赢的成果，为人民和企业带来实惠。我有信心，在安华首相的支持下，新马关系能再攀高峰。”

安华在李总理之后致祝酒辞时，祝大家“新年快乐”“新年好”，也特别祝愿新马两国“年年好”。

安华说，他和李总理进行了实质的会谈，两人都认为应加强双边关系，不应让任何课题留待解决，并应该尽力推进关系，为两国人民谋福祉。

“我们不只要延续这段关系，还要让新加坡人和马来西亚人认识到这两个伟大的国家和邻国能为两国人民谋福祉。”