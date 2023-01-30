狮城客误搭霸王车 遇取缔被扣查

（早报讯）狮城客游槟城时在不知情下“误上霸王车”，还不巧遇上执法单位展开取缔，结果被带返警局扣查，行程泡汤。

槟城陆路交通局上星期天（1月29日）在脸书发文告，指执法单位于上星期六（28日）展开取缔霸王车的“幼虫行动”（Ops Ulat）时，在槟城国际机场逮捕了六名非法载客的私家车司机。有关单位是在上个星期起开始接获机场德士和私召车司机的投诉，指霸王车司机频频前来抢客后，展开取缔行动。

根据马来西亚网媒MalaysiaGazette报道，一名不愿具名的狮城游客与妻子首次到槟城游玩，便不巧误搭“霸王车”，还遇上执法单位取缔，被带回警局。

“我不知道司机是非法载客，我和妻子走去巴士亭，他（司机）就问我要去哪里？还问我已经预订了私召车吗？我说还没，他就开价40令吉（约12.40新元）的车费，说可以把我们载到目的地。我们就上车了。”

这名游客以为对方是合法的私召车司机，同时也不清楚原来从机场前往峇都丁宜一带的酒店，仅收40令吉的车费，比其他德士和私召车的价格来得低。

槟州陆路交通局主任阿德南在接受MalaysiaGazette访问时说，非法出租车司机提供低于私召车及德士的收费，吸引外国游客及本地人。

他说，这些非法司机的首要目标是外国游客，尤其是三五成群的游客，因为他们都驾驶可容纳四人以上的休旅车。

阿德南警告私家车司机勿再非法载客，他们的做法不仅没为乘客提供保险保障，且有损国家形象。当局强调，一旦游说或强迫提供非法服务的罪名成立，违例者可被罚款不超过5万令吉（约1万5500新元），或监禁不超过五年，或两者兼施。