焚烧桶在附近 居民诉：有人仍随地烧冥纸

（早报讯）星期天（1月29日）晚上祭拜天公后，星期一（30日）早上多个地区出现随地烧冥纸却没善后的情况，受访居民申诉其实冥纸桶就在附近，但不明白为何大家还要随地焚烧冥纸，直指这些都是自私和没公德心的行为。

读者林先生（65岁）通知《新明日报》，位于裕廊西41街第485座的组屋底楼，出现至少五处在焚烧桶外烧冥纸留下灰烬的痕迹。

他指出，有些人在水沟盖上焚烧冥纸，有些人则是在草地上铺上锡箔纸焚烧，有人甚至放了一大个锌板在上面烧。“组屋底楼有三个焚烧桶，但几乎没人用，相信他们都是不想要共用，所以都各自祭拜。”

他说，灰烬留在原地无人清理，直至星期一上午11时都还在。“乱烧冥纸不仅有火患隐忧，事后还要等清洁工来清理，这样很自私。”

另有网民在脸书贴文，指在金吉连路（Kim Keat Link）第247座组屋楼下，距离焚烧桶才不到五米距离，有人却在走道上烧冥纸。照片中可见，地上不仅留下一堆灰烬，还有甘蔗叶。

《新明日报》记者走访时，居民许女士（57岁，家庭主妇）就指该行为“没公德心”。

而一名住在沈氏通道第44座组屋二楼的网民，也在脸书发文称，半夜被烟熏醒，眼泪直流，之后看到几组人在焚烧冥纸。

网民指半夜被烟熏醒。（取自脸书）

《新明日报》记者星期一早上走访时，发现该处有三个焚烧桶，但是焚烧桶外的走道，共有两处焚烧过冥纸的痕迹，还波及草地被烧秃。

居民朱女士（80岁）说，近来一直下雨，风一吹烟灰都会飞进屋内，而且好好的草地被烧坏，实在不好。

公众受促使用焚烧桶

焚烧冥纸规范行动联盟联合主席洪宝兴受访时说，公众应该使用焚烧桶烧冥纸，若还有其他祭品，事后也要收拾干净，避免造成环境不卫生。

他指出，共用焚烧桶烧冥纸也不会影响心意，公众不该为了不想要共用焚烧桶，而随地烧冥纸。“我们并非执法单位，我们只能进行宣导，让大家提高意识，慢慢改善情况。”