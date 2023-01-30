私吞两万余元公款 兀兰居民联系网前主席判监七个月

（早报讯）兀兰居民联系网前主席因手头紧，虚报开销索钱，还安排自己的公司和妻子承包维修和清洁工作，三年内私吞两万余元公款。

案发时，被告张锦荣（60岁）是兀兰第八分区居民联系网（Residents' Network）主席。他于星期一（1月30日）承认五项欺骗罪，其余11项欺骗以及销毁证据的罪名由法官纳入考量后，被判坐牢七个月。

案情披露，被告因为面临财务困难而动歪脑筋，呈交假单据向居民联系网索讨付款。2020年7月至2021年8月，他数次虚报花费，称他替居民联系网购买书桌、灯饰等布置，以及安排维修服务，用假单据向居民联系网索讨相关的费用。

基于对被告的信任，居民联系网的副主席和财务在没有核查的情况下就发放款项，被告从中获得4040元。

被告也经营一家未注册公司TKW DIY Service。2019年至2021年，居民联系网聘请公司承包维修和油漆工作，被告只字不提自己是公司老板，用自己的公司承包工程，赚了7600元。

调查显示，早在2018年，被告就曾反映居民联系网的清洁工作不达标，提议请另一名女子项晶晶承包清洁工作。项晶晶其实是被告的妻子，他明知有利益冲突，却刻意隐瞒两人关系，还特地为项晶晶报上假住址。项晶晶承包了三年的清洁工作，赚取8780元。

根据控状，被告得逞后丢掉居民联系网发给他的七张付款凭证，企图销毁证据。

2021年8月，三巴旺集选区职员在审查居民联系网的财务记录时察觉账目有异，被告被质问后供出真相。

居民联系网由人民协会成立，皆在举办社区活动以及服务居民。人协回复《联合早报》询问时说，经过内部调查，人协于2021年11月停止被告的义工服务。人协强调，协会要求基层义工达到高标准的诚信和行为。