公平雇佣指导原则2月中加强 雇主不应要求或迫使员工参与工作无关活动

（早报讯）随着越来越多工作场所举办活动支持各项课题，劳资政公平雇佣指导原则今年2月中将强化，雇主不应要求或迫使员工参与与工作无关的活动，并对员工的文化、价值观和信仰保持敏感，维护工作场所和谐。

人力部、全国职工总会和全国雇主联合会星期一（1月30日）发布联合文告，宣布加强劳资政公平雇佣指导原则（Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices，简称TGFEP），增加额外五项原则，要求雇主和雇员在工作场所举办与工作无关的活动时应保持敏感。

文告说，世界各地的雇主和雇员，越来越多地在工作场所举办活动支持各项课题（causes），而这些课题通常与雇主的主要业务或雇员受聘来完成的工作无关。

劳资政三方意识到维护和谐工作场所的重要，让雇主和雇员不论价值观和信仰都能茁壮成长，所有雇主因此须遵守TGFEP和新增的指导原则。

新增的五项原则包括，雇主在制定、推广或实行与工作无关的活动、计划和政策时，应对雇员的不同文化、价值观和信仰保持敏感。对任何课题的支持都不应造成工作场所的霸凌、骚扰或歧视行为。雇主应为员工提供安全的环境来提出他们的关切，包括适当的申诉处理程序。

此外，雇主应根据工作相关要求，评估员工的表现与升职等方面。雇主不应要求或迫使员工参与与工作无关的活动、计划和政策。员工不支持或不参与活动，也不应影响他们的就业结果。雇主也应继续展示和传达一个包容与和谐的工作场所的重要。