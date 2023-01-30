实龙岗路商用大楼2000万元求售

（早报讯）实龙岗路一座四层商用大楼以邀请买家出价的方式推出市场，指示价为2000万元。

负责销售的房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE）星期一（1月30日）发表文告说，位于实龙岗路（Serangoon Road）466号的商用建筑，属于999年地契，从1860年起。

建筑所处地段面积2236平方英尺，面向实龙岗路，是小印度或花拉公园区的主要干道。大楼距离花拉公园地铁站仅250公尺，开车前往市区只需10分钟。

这个项目包括一个有盖走道和一个设有三个停车位的私人停车场。

由于这是个商用项目，外国买家可以购买，而且无须支付额外买方印花税或卖方印花税。

世邦魏理仕资本市场高级董事利伟强说，花拉公园区正快速发展成一个充满活力的商用医药中心，这个项目预计能从中收益，价值和租金有望上升。

“这个项目目前已经空置，适合需要一座旗舰大楼并以自家公司名称命名和张挂商标的用户。”

他还说，由于这个项目不是受保留建筑，买家可翻新大楼外部和内部、把前院改成户外用餐区、增建一台电梯，并更改内部格局。

大楼可添加餐饮店、共享住宿、诊所、商用学校或展示厅，但需要获得相关政府机构的批准。

有兴趣的买家须在3月7日下午3时以前提交意向书。