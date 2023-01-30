新马中华总商会签备忘录 推动两国企业多领域合作

（早报讯）新加坡中华总商会（SCCCI）和马来西亚中华总商会（ACCCIM）签署谅解备忘录以促进经济关系，并推动两国企业在能源、可持续发展和粮食安全等领域的合作。

两个商会星期一（1月30日）傍晚签署这份备忘录，我国贸工部长颜金勇和马国国际贸易及工业部长东姑扎夫鲁见证签署仪式。这是配合马国首相安华展开对我国的正式访问。

冠病疫情以及如今日益复杂的商业环境和互联互通的经济显示，没有一个经济体可以完全自给自足。通过这份备忘录，两个商会将促进两国企业的合作，以加强推进两国政府造福人民和发展经济的目标。

双方将在能源、可持续发展、粮食安全、科技、服务和资源领域展开合作，以加强两国经济的韧性。双方也会相互协助，让商会成员携手合作进军亚细安市场，把握东南亚市场的增长机遇。

两个商会将采取交换信息、合作举行对话会、访问和会议等措施来实现这些目标。

新加坡中华总商会会长高泉庆在签署仪式上讲话时说：“如今，国际经济格局和经商环境越来越多变数、不稳定和复杂。”随着经济从冠病疫情中复苏，企业也面对乌克兰战争、地缘政治紧张局势、供应链中断的风险、滞胀、能源成本上涨、经济不平等和气候变化等挑战所带来的逆风。

因此，具备前瞻性思维的企业都必须共同努力，以包容的方式应对这些挑战，其中可能包括建立公共和私人领域的合作关系。