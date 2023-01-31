（早报讯）市场在美国联邦储备局发布利率决策前采取谨慎态度，华尔街股市星期一（1月30日）显著下挫，结束了六连升的涨势。

纳斯达克指数指数跌1.96%，标普500指数跌1.30%，道琼斯工商指数跌0.77%。

这股谨慎情绪也促使新加坡海峡时报指数星期一下滑15.92点或0.47％，收报3378.29点。

星期二（31日）可关注的本地股票如下：

*海峡贸易公司（Straits Trading Company）星期二开盘前宣布，已为总额3亿7000万新元的债券定价。债券票息率3.25%，将在2028年2月13日到期。

这批债券可兑换为ESR集团的普通股，并已全部配售给机构投资者及其他投资者。

*克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）星期二开盘前表示，截至2021年12月31日，信托投资组合的估值与去年6月相比下滑1.6%至24亿8800万欧元。另外，信托的负债率预料保持在40%以下。

*ESR乐高房产信托（ESR-LOGOS REIT）星期一深夜表示，截至去年12月31日，该信托投资房地产的总估值为46亿1040万元，其中新加坡占82%，澳大利亚占14%，日本占4%。

*城市发展（CDL）表示目前正与黑石集团（Blackstone）讨论收购英国伦敦圣凯瑟琳码头（St Katharine Docks, SKD）的计划。相关文件没有说明收购价格，目前也还不确定这笔交易是否会实现。公司股价收于1.37元，上涨1.48％。

*美罗控股和宝德项目（Boustead Projects）将联合独立的第三方机构，通过宝德工业基金（Boustead Industrial Fund）以9880万元的价格，共同收购位于大成街26号的J'Forte工业物业。美罗和宝德的股价闭市分别收于0.63元和0.845元，均无起落。

*华联商业信托（OUE C-REIT）截至去年12月底的下半年每股派息（DPU）同比下跌24.1%至1.04分，营收同比增长8.0％至1亿2570万元。净房地产收入同比增长8.6％至1亿零330万元。信托闭市报0.37元，无起落。

*CSE环球（CSE Global）宣布已在美国和新加坡获得两份价值8730万元的合同。第一份合同主要是为美国的污水处理厂设计、工程、制造、安装和集成复杂的电气、仪表和控制系统和设备。第二份主要合同是在新加坡的基础设施领域提供系统维护。公司股价收于0.37元，无起落。

*星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）获得国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）肯定其Baa2信用评级，信评展望保持稳定。信托股价闭市跌1.34％至2.21元。