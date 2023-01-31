2022年总就业人数连续五个季度上升

（早报讯）边境开放、防疫措施大幅放宽带动经济复苏，本地2022年劳动市场比前年显著改善，其中去年第四季的总就业人数连续五个季度上升，失业率也维持在低位。

人力部星期二（1月31日）发表《2022年劳动市场报告》预估数字，不包括外籍帮佣，2022年第四季总就业人数增加了4万7400人。

虽然新增劳动力主要源自非居民雇员，但增幅和过去两个季度相比已放缓，且主要来自依赖外籍员工的建筑业。非居民雇员的就业水平，已恢复至2019年12月水平。居民雇员的增长，则主要来自面向消费者的行业，如零售贸易和餐饮服务业。

本地就业人数在2020年急剧收缩16万6600人后，不包括外籍帮佣的2021年总就业人数，增加了4万1400人。总就业人数在2022年进一步改善，整年创纪录新增了23万1700人，比冠病疫情前增加了3%。

另一方面，本地失业率维持在低位。去年12月总失业率为2.0％，包括公民和永久居民在内的居民失业率为2.8％，公民失业率则是3.0％，同样比疫前水平佳。 持续紧缩的劳动市场和经济复苏，让失业率稳健下滑。2022年整年的失业率为2.1%，相较2021年的2.7%，减少了0.6%。

虽然各项数据正面，但人力部提醒，全球经济环境的不确定性、通货膨胀及地缘政治紧张局势，将对未来劳动力市场构成压力。

“随着最近裁员人数增加，失业率也可能呈上升趋势。”