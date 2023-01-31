ESR乐高房地产投资信托2022财年下半年每单位派息同比增长7.5%

（早报讯）得益于盈利增长，ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）在2022财年下半年的每单位派息（DPU）同比增长7.5％，至1.54分。

信托在2022财年下半年的总营收同比上扬61％，至1亿9560万元；净房地产收入（NPI）同比增长64％，至1亿4150万元。另外，可派发收入也同比增长79.6％，从5760万元跃升至1亿350万元。

从全年来看，信托在2022财年的总营收同比上涨42.3％，至3亿4320万元；每单位派息上涨0.4％，至3分；可派发收入上扬54.8％，至1亿7710万元。

信托表示，较高的总营收和净房地产收入增长主要得益于去年4月与亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics Trust）的合并。

受到对优质空间强劲需求的带动，信托投资组合的入驻率保持在92.7％的高位，共有51万6501平方米的空间出租。租户保留率（retention rate）达到了69.3％，在物流和高规格设施（high-specs）这两个新经济业务的推动下，租金调升率（rental reversion）也从2021财年的负1.7％上升到了11.8％。

信托首席执行长兼执行董事徐伟贤说：“尽管高通胀、利率上升和地缘政治紧张的局势带来了不确定性和挑战，但我们继续保持谨慎的风险管理策略，并在经营和财务上实现稳定增长。利用经济结构趋势的持续影响，继续为信托的投资组合注入活力，使之成为需求旺盛、可扩展和优质的新经济资产。”