本地股市星期二早盘横摆

（早报讯）投资者在美国联邦储备局发布利率政策，以及多家美国科技公司发布业绩之前采取谨慎态度，本地股市星期二（1月31日）早盘陷入横摆状态。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微跌3.19点或0.09%，报3375.10点。早盘盘中最高点3389.77点，最低点3368.86点。

早盘全场成交量5亿6594万股，总额4亿3798万元。整体上升股211只，下跌股206只。

海指成分股涨跌旗鼓相当，13只上扬，13只下跌，四只持平。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和云顶新加坡（Genting Singapore）领涨，前者起4.03%，报1.29元，后者起1.54%至0.99元。

领跌的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和新加坡交易所（SGX），前者跌1.44%至2.05元，后者跌1.29%至9.21元。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说，市场关注接下来两天内的重大事件，使得市场采取谨慎情绪，以及进行一些套利活动。

这些重大事件包括美国联邦储备局将发布利率政策，联储局主席鲍威尔也会谈到利率前景。此外，苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、谷歌母公司Alphabet和脸书母公司Meta将发布业绩报告。

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁看好新加坡市场，并认为本地旅游业近期会从中国重新开放边境受益。

“与日本、意大利、韩国和其他国家对中国游客实施与冠病相关的限制不同，新加坡并没有这样做。尽管复苏可能缓慢而渐进，但中国是一个对新加坡旅游业来说很重要的国家，游客从几乎为零到略有增加，仍然是一种收获。”