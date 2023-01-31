更多本地制造业者预期 经商前景恶化

（早报讯）本地制造业面对需求放缓、供应链遇阻和经营成本上升等挑战，更多制造业者对接下来半年业务发展感到悲观；服务业者则仍保持乐观态度。

新加坡经济发展局星期二（1月31日）发布的今年第一季制造业商业展望调查报告显示，只有6％（加权比率，下同）的制造业者认为今年1月至6月的商业前景将改善，低于前一季的8％；预期商业情况更疲弱的业者却多达31％，高于前一季的28％。

悲观者比乐观者多25个百分点，差距比去年第四季的调查结果更大。

在各个制造业领域当中，电子业的前景最为悲观，多达44％的业者面对多项挑战，包括全球半导体业正值下行周期以及宏观经济环境疲弱。

化学业、一般制造业与生物医药制造业的悲观业者比率分别是净5％、25％和27％。

交通工程业的经商前景最佳，有21％的业者表示乐观。由于旅游业复苏，航空交通预计会有更多飞机保养、维修与翻修（MRO）工作。

相比之下，本地服务业者对业务前景感到更为乐观。

新加坡统计局同天发布的第一季服务业商业展望调查报告则显示，19％的服务业者对接下来半年的业务抱着乐观态度，但有16％的业者认为经商情况会恶化，两者差距为三个百分点，低于前一季的九个百分点。

多个服务业领域同样受益于旅游业复苏，包括酒店和航空公司，酒店业者还计划增聘人手以应付不断升高的住宿需求。另外，提供专业服务的公司业者认为生意会好转，尤其是工程设计与咨询服务公司，以及法律与会计事务所。