撞死捡纸皮老汉 私召车司机监五个月禁驾八年

（早报讯）载着乘客的私召车司机粗心驾驶，凌晨撞上推着推车过马路的82岁“加龙古尼”，导致对方伤重不治，星期二（1月31日）早上被判坐牢五个月和吊销各级执照八年。

54岁的私召车司机庞苏志星期二早上承认粗心驾驶，导致他人丧命的罪行。

这起致命车祸发生于2021年11月4日凌晨4时54分，地点是往后港方向的实龙岗路和惹兰达曼的交界处附近。不幸丧命的是82岁的张振成。

据早前报道，死者生前和妹妹同住，早前开药材店，后来店面被业主收回后，就开始捡纸皮赚些零用，也打发时间。他每天风雨无阻，凌晨三四时就出门，从波东巴西推车到实龙岗及小印度一带捡纸皮。

案情揭露，案发时被告开着车行驶在实龙岗路往实龙岗路上段的路段，当时车后座还有一名乘客。当他经过实龙岗路与惹兰达曼的交界处时，撞上正在过马路的死者。

事发前，死者正推着推车，被撞上后遭抛飞撞上车子的挡风玻璃，接着被抛落在数米远处。

被告下车查看时，死者已一动也不动地倒在马路上，没有了脉搏。死者在送往医院后宣告不治。

根据行车记录器画面可见，被告行驶在事发路段时，已可见正在过马路的死者。电眼画面则可见，死者过马路时，不时会停在路中央，让车子先过。（人名音译）