乌节路一带美雅山庄集售 保留价5亿8750万元

（早报讯）乌节路一带的美雅山庄（Orchard Bel Air）去年集体出售找不到买家，今年再次推出市场，保留价不变，为5亿8750万元。

负责销售的莱坊（Knight Frank）星期二（1月31日）发文告宣布，若计算约1亿3600万元的地契年期填补溢价（lease top-up premium），美雅山庄的预示价相当于容积率每平方英尺2620元。若把阳台的7％额外总楼面面积考虑在内，容积率尺价约2551元。

美雅山庄建于1984年，共25层楼，有71个住宅单位。这个项目属于99年地契，从1980年8月算起。项目附近的商场和办公楼包括东陵坊（Tanglin Mall）、爱雍·乌节（ION Orchard）和福临购物中心（Forum The Shopping Mall），也靠近乌节大道地铁站。

根据2019年的市区重建局总蓝图，美雅山庄的地段面积约为9万3126平方英尺，总容积率2.8倍，而未来重建项目的总容积率有望达2.96倍。

文告说，上述地段可建造约128个平均面积为200平方公尺（2153平方英尺）的住宅单位。地段的重新发展无须对附近交通状况进行可行性研究。

美雅山庄的招标活动将在3月1日下午3时截止。