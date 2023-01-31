本地股市星期二再跌0.37%

（早报讯）美国隔夜股市下挫影响了亚太主要股市在星期二（1月31日）全面下跌。新加坡海峡时报指数闭市时，下跌0.37%或12.62点，报3365.67点。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说：“美国股市交易员在美国联邦储备局开会前套利，下来市场关注的是联储局主席鲍威尔的说辞。通胀率已经开始缓和，如果联储局仍然坚持鹰派立场，我们会再看到一些抛售。”

海指全天交易13亿3000万股，成交额12亿4000万元，上升股241只，下跌股297只。

海指成份股中21只下跌，九只上升。上涨最多的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），涨幅达4.03%至1.29元。云顶新加坡（Genting Singapore）上升1.54%至0.99元；胜科工业（Sembcorp Industries）起0.84%至3.61元。

下跌幅度最大的是皇胜酿酒（Emperador），达2.0%至0.49元；吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）跌1.92%至2.04元；丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）下滑1.74%至1.69元。

亚太股市中，跌幅少过1%的是东京、上海、深圳和悉尼，跌幅介于0.18%和0.42%。香港和首尔分别下跌1.03%和1.04%，台湾的跌幅最大，达1.48%。