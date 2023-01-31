全球年度廉洁排行 新加坡排第五

（早报讯）新加坡在全球年度廉洁排行榜上，以83分与瑞典并列全球第五名，是唯一连续十年跻身排行榜前十名的亚洲经济体。

国际反贪组织“透明国际”（Transparency International）星期二（1月31日）公布2022年廉洁指数。在这项名为“2022年度贪污印象指数”（2022 Corruption Perceptions Index）的排名中，排在新加坡之前的国家是丹麦（第一名，90分）、芬兰和新西兰（共享第二名，87分）。

挪威以一分领先我国一个位置，排名第四。我国和瑞典共享第五（83分），但都下跌了一个名次。2021年我国和挪威、瑞典共享第四（85分）。

总部设在德国柏林的“透明国际”，依据13组独立的数据资料、专家及商界人士对所调查国家地区的贪污印象，给180个国家和地区的廉洁度排名。“贪污印象指数”介于0分到100分，0分为最腐败，100分则表示该经济体非常廉洁。

“透明国际”指出，“贪污印象指数”的全球平均分数是43分，连续十年没变。超过三分之二的国家得分低于50，26个国家跌至它们的历史新低。自2012年以来，仍有155个国家在反腐败方面没有取得重大进展或倒退了。

根据“透明国际”，亚洲区域方面，香港依旧是表现仅次于我国的经济体，在2022年排名第12（76分），名次和得分跟2021年一模一样。日本则以73分，与英国和比利时并列第18。韩国以63分与以色列并列第31。中国以45分排名第65，与古巴、蒙特内哥罗、圣多美和普林西比一样。印度以40分排在第85位。

根据有关指数，最腐败的三个国家是南苏丹和叙利亚（都是第178名，13分），以及索马里（第180名，12分）。