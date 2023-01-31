载集装箱拖车疑失控 男司机坠海身亡

（早报讯）拖车车头坠海，44岁男司机来不及逃生，从驾驶座救上岸后证实身亡。

这起事故发生在星期二（1月31日）凌晨1时45分左右，地点在岌巴码头（Keppel Terminal）。

新加坡警察部队在答复《联合早报》询问时证实，坠海的是一名44岁男子，他从海里救出时，当场被医护人员宣告不治。

警方初步调查后，已排除他杀的可能。进一步的调查还在进行中。

据《联合早报》探悉，事发时，司机驾着运载集装箱的拖车，不料拖车在码头行驶时突然失控，拖车头脱离平板拖车后落海，沉入海里。

新加坡民防部队受询时说，民防人员接获通报后赶抵现场时，连带集装箱的平板拖车就停在码头上，拖车头已经不见。

民防发言人透露，新加坡港务集团（PSA）事发后第一时间部署人员固定平板拖车，民防部队灾难拯救队的蛙人则潜入水深14米的海域展开搜救。

拯救人员最后从拖车头救出司机，拉到岸上。救护人员上前检查后，证实司机已经没了心跳。

海事及港务管理局（MPA）答复《联合早报》询问时说，控制中心在凌晨2时许接获通报后，立即部署巡逻艇到场设置警戒线，以协助救援行动。

新加坡港务集团受询时则说，集团会与死者的雇主合作，在这个艰难时期为家属提供必要的援助，并向家属以表慰问。

发言人说，港口的运营没有因为事故中断。

《联合早报》正在向人力部查询详情。