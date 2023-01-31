误付450元买一碗面粉粿 顾客取回款项感谢摊主诚实

（早报讯）上周六点算营收时发现顾客付了450元买一碗面粉粿，女摊主即刻通过社交媒体寻找顾客的下落。幸亏这名顾客星期二（1月31日）再度光顾时被摊位助手认出，女摊主马上赶回摊位转账还钱。

这名诚实的女摊主叶雪花（34岁），在兀兰73通道第691座组屋楼下咖啡店经营小妹板面。她上星期六（28日）傍晚6时28分点算营收记录时，发现有顾客通过Paylah以450元支付了一碗四元五角的面粉粿。

叶雪花接受《联合早报》访问时说：“平时摊位电子支付的营收大约是一两百元，那天晚上结算时竟有500多元。我查看收款记录时，才发现有一人通过PayLah付款450元。”

叶雪花根据收款记录的时间查看电眼画面，相信是一名五六十岁的男子在购买一碗四元五角的面粉粿后，误付了450元。画面显示，男子当时身穿蓝红条纹的Polo衬衫。

叶雪花说，顾客是通过QR码付款，商家只能查到收款的时间和数额，付款人的资料如名字和电话号码是无法查看的，因此无法直接把钱归还给顾客。

她说，男子不是熟客，这是她开业以来第一次碰到这样的事，因此只能先在网上发布贴文寻人，同时也在摊位备好现金，通知员工留意。

这名付了450元买面的顾客潘治沄（吊车司机，62岁），星期二傍晚再度光顾面摊时，立刻被摊位助手认出。

当时叶雪花不在摊位内，员工于是请他晚上8时30分再回到摊位，让叶雪花将多收的钱退还给他。

潘治沄告诉《联合早报》，他那天买面的时候没有戴眼镜，因此没有注意到自己少按了小数点，也没有发现自己转了450元。

他对叶雪花的诚实表示赞许，也希望提醒其他公众在用电子支付时，应该确定要支付的数目后，再按传送键。

这几天一直在积极寻人的叶雪花也说：“把钱还给顾客后，感觉压在心头的大石也放下了。”