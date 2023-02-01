星期三开盘可关注的股票

（早报讯）美国投资者预期美国联邦储备局会放缓加息步伐，交投情绪积极，三大股指星期二（1月31日）纷纷收高。

道琼斯指数收涨1.09%，报34086.04点；纳斯达克指数涨幅为1.67%，报11584.55点；标普500指数上升1.46%，报4076.60点。

若以1月份的表现来看，道指上涨超过2.8%，标普500指数上涨约6.2%，纳指上涨近10.7%。这是三大股指在四个月内录得第三个月度涨幅。

市场预测，联储局很可能会在本周会议宣布加息50个基点。

新加坡海峡时报指数星期二下跌0.37％或12.62点，收报3365.67点。

星期三（2月1日）可关注的股票：

1.丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）将派发每单位2.42分的第三季派息，与去年同期相同。信托透露，这是因为融资成本升高。

2.胜科海事（Sembcorp Marine）将在2月16日上午11时，以电子方式召开特别股东大会，就公司与吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）的合并事宜，让股东投票表决。

3.克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）披露，经第三方估值，信托投资组合中112个房地产截至去年底的估值为24亿8800万欧元（约35亿5000万新元），比去年6月减少3930万欧元，减幅1.6％。信托经理人预计截至去年底的总杠杆率低于40％，每单位净资产值2.42欧元。

4.海峡贸易（Straits Trading）宣布发行价值3亿7000万元担保可兑换债券已完全配售给机构投资者和其他投资者。这批债券的到期日是2028年2月13日，年利率为3.25％，每半年派息一次。债券赎回价是本金的100％。公司股价上升0.42％至2.41元。