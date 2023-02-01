企发局去年扶持1万8100家本地企业

（早报讯）尽管面对不确定性和宏观经济逆风，本地企业仍继续转型和把握发展机遇。新加坡企业发展局（EnterpriseSG）去年与1万8100家本地企业合作，当中更多企业向海外扩张及加强创新。

这预计未来几年可为我国经济带来178亿元的附加值，并创造2万3800份熟练技能工作。

不过整体来看，去年展开项目的企业比2021年减少了18％。

企发局星期三（2月1日）发表2022年度报告，它去年所扶持企业，一半来自制造、批发贸易、食品服务和零售业。

去年参与国际化项目的企业有2000家，比前年多出400家，当中900家企业是首次进军海外。

企发局局长方章文在记者会上说，大多数企业已启动或重启国际化进程，阔别三年后首次拓展新市场。他们借助市场进入协助计划（Market Readiness Assistance），来洞察海外市场、创造业务线索和销售渠道，企图在市场站稳脚跟。

“我们很高兴看到更多新手（first-timers）在海外迈出第一步，即便在疫情中。”

企发局的数据显示，700家企业推动创新项目，开发新产品和解决方案，比前年多出100家。

共有1万7200家企业采纳生产力和技能提升项目，同比减少21.5％。