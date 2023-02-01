电力零售商若提前终止合约 日后或须赔偿消费者

（早报讯）提前与用户终止合约的电力零售商，未来可能须赔偿用户的损失，而赔偿金额必须至少等同于用户若提前解约所须支付的费用。

能源市场管理局拟议四管齐下，加强对电力零售市场的管制，以降低零售商退出市场对用户造成的影响。能源局星期三（2月1日）发文告，就四项建议展开为期约一个月的公众咨询。

根据现有的行为准则，电力零售商不得终止合约，除非用户破产，或去世，或违约，或在万不得已的情况下被转到新加坡能源服务。

为加强对消费者的保护，防止零售商提前终止合约，能源局有意修改行为准则，澄清只要用户没有拖欠费用或违约，即使无力偿债、破产或去世，零售商都不能单方面解除合约。

目前，用户要是提前终止合约，须支付解约费给零售商，但是换作零售商没有履行合约，则不必对用户作出赔偿。

为了保障消费者的利益，能源局建议，提前与用户终止合约的零售商也必须赔偿用户的损失，赔偿金额须至少等同于用户若提前终止合约须付的解约费。

能源局在咨询文件中说：“我们知道零售商提早终止合约，可能导致一些消费者必须以更高的价格买电。”

当局因此在考虑是否应该在零售商退出市场时，以另一种方式计算赔偿金额，规定零售商根据剩余的合约期限，支付原有合约价与受管制电价或电力批发价之间的价差。

不过，能源局也指出，虽然此举有益于消费者，却可能为电力零售商带来巨额的成本，导致它们较不可能继续经营下去。

我国在2018年开放电力零售市场，受全球能源供应短缺和批发电价高涨冲击，六家零售商在2021年第四季相继退出市场，另有两家提前终止与用户的合约，这些零售商占了总电力市场供应的9%。

申请电力零售执照 须有至少100万元缴足资本

能源局认为，多家业者同时退出，意味着一些零售商没有做好应对市场波动的准备。贸工部去年10月宣布，能源局会从今年开始逐步推行各项措施，加强现有的市场竞争结构，确保新加坡具备好能源转型的条件。

除了上述建议，能源局也提出另外三项建议，以加强电力零售商应对市场波动的能力：

一、规定业者在申请电力零售执照时，须有至少100万元的缴足资本，或有形资产净值达至少100万元；

二、所委任的重要职务持有者，如总裁和董事经理须先通过能源局审核和批准；

三、提高对冲要求。