本地股市星期三早盘跌0.17％

（早报讯）亚太股市预期美国联邦储备局放慢加息步伐而普遍上涨，但本地股市开盘上涨但无法维持涨势。新加坡海峡时报指数星期三（2月1日）早上以3360.08点收盘，下跌5.59点或0.17％。

亚洲股市升多跌少，香港恒生指数起0.32％至21911.11点；上证指数起0.1％至3258.93点；日经指数上升0.16％至27369.92点；韩国KOSPI上升0.68％至2441.65点。

IG市场策略师叶俊荣指出，区域股市洋溢着美国隔夜股的积极情绪，但涨幅预计有限，因为投资者仍谨慎看待美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）即将公布的最新利率政策。

他指出，若海指能守住在3370点的斐波那契回撤位（fibonacci retracement），就可能上升到3490点，形成类似去年初出现的双重顶（double top）走势。

“海指曾在2015年和2018年从3490点升至单月新高，若以较长期来看，这是一个接下来可突破的重要阻力点。”

海指在1月份表现强劲，银河—联昌研究的最新报告指出，海指今年来上升超过5％至3400点的阻力点。可是从技术上看，涨势可能放缓，下一个阻力点可能是3300点。

在个股消息方面，宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）从即日起委任金融服务公司KVB昆仑国际澳大利亚的执行董事俞朝晖，为信托的非执行独立董事。她也是澳大利亚新南威尔士中国总商会、澳洲女性国家基金和住房提供商Bridge Housing的非执行董事。