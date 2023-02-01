远程医疗业者百医在本地设区域总部

（早报讯）从急性护理和慢性疾病管理，到儿科和心理健康等专科护理服务，本地远程医疗业者百医将通过新设立的区域总部，继续扩大和深化所提供的数码医疗服务，并继续聘请本地人才，尤其是产品和科技部门的人员。

百医（WhiteCoat）星期三（2月1日）为设于纬壹弯的区域总部举行开幕仪式，总裁兼创办人许宏威透露了公司接下来的扩充与增长计划。

公司计划未来打造一种“虚拟区域保健医疗护照”，让使用者在东南亚的任何地点，都能随时查看自己的医疗记录，同时通过一个多渠道平台立刻联系医生，满足大部分的医疗需求，公司也会安排把药物送上门。

许宏威在2018年创立百医，旨在通过设立以市场为先的数码医疗平台，整合东南亚分散的医疗保健行业。去年，百医完成超过40万个问诊和药物递送要求，收入比前一年增加了三倍。公司预计可在今年底达到收支平衡，开始有盈利。

百医目前已在马来西亚、印度尼西亚和越南设立公司，并在去年第四季向印尼和越南推广远程医疗服务，目前与超过3500家企业合作，也给东南亚超过150万人提供医疗服务。公司也计划在今年把服务延伸到马国和泰国。

主管社会服务整合事务的国家发展部长李智陞受邀主持开幕仪式时强调，百医这种大胆使用科技和创新的精神，专注于满足使用者的需求，让新加坡在不断变化的环境中快速适应并保持相关性。

他说：“在医疗保健领域，数码解决方案让新加坡人能够获得医疗保健服务，同时减缓诊所与医院的压力。如百医等公司在这方面的努力至关重要，让我们可在很短的时间内迅速为新加坡人提供医疗服务。”