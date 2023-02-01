学校今起逐步恢复户外高空挑战活动 参与人数须减半

（早报讯）学校从星期三（2月1日）起，可逐步恢复暂停了两年的户外高空挑战活动，但接下来两个月内，高空活动的规模会缩小，参与这些项目的人数不能超过平时人数的一半。

颜永成学校的中三学生是今年首批参与高空活动的学生。他们这三天在设于惹兰峇特拉的教育部户外探险学习中心，参加中三生的年级露营。其中，约80名学生参加了高空滑索、沿绳滑降、攀岩，以及高空障碍挑战项目。

教育部去年11月宣布，从今年2月起再次让学生参与户外高空挑战活动，但所有为学生提供高空活动的业者，必须确保设施达到专业机构的安全标准，以及遵守一系列的安全措施。

为了让业者有充足时间恢复运作，当局规定在2月1日至3月31日之间，高空挑战活动的规模都必须缩小至少50％。

教育部旗下的户外探险特级教师受访时说，在这项规定下，参与的学生人数不能超过平时人数的一半。这有助指导员更好地注意学生的安全，每一名学生也能有更多时间完成每一个高空项目。

当局也规定所有业者必须经过专业机构的认证，指导员也须符合更严格的标准，以确保他们提供的设施达到安全标准。学校只能聘请获认证的业者和合格指导员来为学生举行高空项目活动。

每一所学校也已委任一名受过训练的学校代表，来担任户外探险学习领袖，监督活动的素质与安全。