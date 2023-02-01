18岁学生自我激进化遭拘留 曾计划在本地发动暴力攻击

（早报讯）一名18岁学生在网上观看伊斯兰国组织的宣传视频之后自我激进化，并打算在本地发动暴力攻击，2022年12月在内部安全法令下被拘留。

内安局星期三（2月1日）发文告，宣布拘留在中学后教育学府就读的伊尔凡（Muhammad Irfan Danyal bin Mohamad Nor）。他是过去三年被内安局逮捕的第三名青年，当局没有公布他在哪所学府就读。

教育部答复《联合早报》询问时说，伊尔凡去年11月学期结束后就没有到学校，内安局的调查也显示，伊尔凡单独行动，没有迹象表明他成功招募或使他人激进化。

教育部发言人说：“这个案例反映了包括网络激进化在内各种激进化危险，所有人都必须保持警惕。教育部非常重视这起案件，并将继续与内安局和社群合作，保护教育机构和学生免受这类威胁。”

根据文告，伊尔凡打算对全国学生军团总部所在的宏茂奎（Amoy Quee）军营发动汽车炸弹攻击，并偷走守卫室的军械。（谢智扬摄）

根据文告，伊尔凡打算在本地发动三起暴力攻击。

在黑暗的小巷子攻击非回教徒和属于什叶派和苏菲派的回教徒，并夺取他们的财物，作为“伊斯兰国军队”的战利品

对全国学生军团总部所在的宏茂奎（Amoy Quee）军营发动汽车炸弹攻击，并偷走守卫室的军械

将珀玛路哈芝莫哈末萨礼回教堂（Haji Muhammad Salleh Mosque）哈比诺圣坟（Kramat Habib Noh）炸为平地

为此，他在2022年8月购买了刀具，以及从网上下载C4炸药的制造手册。

伊尔凡原本也计划于2022年11月12日至13日，在科尼岛录制自己向回教国组织表示效忠的视频。当局研判他即将对我国的安全构成威胁，因此在录制视频前四天援引内部安全法将他逮捕。