亚太股市星期三回升 新加坡海指涨0.36％

（早报讯）市场等待美国联邦储备局决策会议结果之际，亚太股市星期三（2月1日）在谨慎的市场情绪中回升，新加坡股市的海峡时报指数收盘小幅上涨11.98点或0.36％，闭市报3377.65点。

美国纽约隔夜股市三大指数星期二（1月31日）上涨1.09％至1.67％。香港股市星期三随后回升收涨1.05％，东京股市的日经指数微涨0.07％。悉尼、首尔、上海和深圳股市星期三各涨0.31％、1.02％、0.90％和1.45％。

资深股票经纪冯施钧受访时指出，亚太股市在经历了两天的获利回吐后星期三多数上涨，主要因为隔夜美股的反弹和企业盈利好于预期。据报道，美国劳动力成本的增长慢于预期，表明对通货膨胀的担忧有所缓解，这使市场情绪略有好转。同时，尽管人们普遍预期美国将加息25个基点，市场波动性仍然存在，交易商焦急地等待星期三晚联储局对美国货币政策的评论。

本地股市星期三整体交易量13亿万股，交易总值11亿元。全场上升股331只，下跌股182只。

30只海指成份股当中，22只股价上涨，六只股价下跌，两只持平。本地银行股涨跌不一，吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）股价涨3.43％至2.11元，是涨幅最大的成份股。