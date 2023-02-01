遭离开油站汽车撞倒 66岁油站职员送院不治

（早报讯）遭离开油站的汽车撞倒，一名66岁新加坡籍男油站职员送院抢救不果。这是本地今年第二起致命工伤意外。人力部答复《联合早报》询问时证实，本地今年首个月已发生三起致命工伤意外。

人力部说，油站事故发生在1月19日凌晨1时16分左右，地点是盛港东路的油站。

事发时，一名66岁新加坡籍男油站职员被一辆汽车撞倒，导致他的头部撞地受伤。男子事后送往盛港综合医院抢救，但在1月23日伤重不治。

Zenith Management Consultants是死者的雇主，也是油站的负责公司。

人力部促请公路使用者提高警惕，留意周遭潜在的危险。

至于1月31日凌晨1时45分左右，发生在岌巴码头的工伤意外，则是本地今年的第三起工伤意外。

一名44岁马来西亚籍男司机驾着运载两个20英尺高集装箱的拖车，不料拖车在码头行驶时突然失控，车头脱离拖架后坠海，男司机来不及逃生，从驾驶座救上岸后证实身亡。

死者是Handling System Co. Pte Ltd的员工，岌巴码头则由新加坡港务集团管理。

人力部发言人说，大量使用运输工具的公司应制定交通管理系统，并且确保各阶级的员工、承包商及供应商都知道系统所涵盖的细节；公司也应该确保员工都遵守交通安全规则及参与培训。

人力部已针对上述两起事故展开调查，目前尚未发现任何严重的工作场所安全与卫生失误，因此没有下令负责公司停止作业。

发言人说：“人力部已指示两个负责公司各任命一名工作场所安全与卫生审计员，为工作场所进行彻底审计。”

今年首起工伤意外发生在1月12日下午3时50分左右，一名37岁的缅甸籍客工在勿洛蓄水池路的Waterfront Isle公寓，为粉刷伸手不可及的部位冒险爬出吊篮，结果不幸从四楼坠落身亡。