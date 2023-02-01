纽顿熟食中心重开 食物价格普遍上涨

（早报讯）纽顿熟食中心经过三个月的装修后重开，虽然摊位租金没有上调，但多数受访摊贩指出，面临原材料和物流成本上涨的压力，因此调高食物售价。其中，饮料平均涨幅3角至5角，食物价格则上涨5角至2元。

设有83个熟食摊位的纽顿熟食中心去年11月1日关闭进行翻新工程，并于星期三（2月1日）重新营业。

国家环境局回复《联合早报》询问时说，小贩中心的维修与翻新工程费用由环境局承担，小贩中心重开后，摊位租金或管理费不会增加。除了重新粉刷外墙及扩大存储空间，小贩中心也安装了高容量低转速的大型风扇以加强通风，以及防风雨卷帘避免雨水渗入。

由于消费税上调，加上原材料和物流等营运成本上涨，大多数受访摊贩都提高食物售价。

黄亚弟（65岁）售卖饮料已有30年，他与大多饮料摊贩一样，将甘蔗水的售价从2元调高至2元5角。

他受访时说，一箱15公斤的甘蔗从20元左右涨到26元。“我用的甘蔗来自马来西亚麻坡，运输费涨了很多，新加坡没有甘蔗供应商，所以不得不起价。”

他也透露，除了甘蔗水，面对消费税上调，酒饮售价也平均起5角。

摩登铁板烧黄姓负责人（48岁）将大部分海鲜食物的价格调高1元至2元，例如小盘的贡贡从13元涨至14元。他说：“海鲜近来供不应求，进口价平均起了10%至15%。我们也担心流失顾客，所以尽可能缩小涨幅。”

在附近工作的黄敏惠（37岁，公务员）下班后与两名同事到小贩中心用餐。她说：“可能因为最近全新加坡的物价都上涨了，我没有发现这里的食物有起价。只要涨幅不是太大，食材又新鲜，我觉得还是可以接受的。”