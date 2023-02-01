拥曼市等11家球会 CFG集团与芽笼国际合作

（早报讯）新加坡芽笼国际（Geylang International）成为与拥有英超豪门曼市（Manchester City）的城市足球集团（City Football Group，简称CFG）合作的首家我国球会，也是与这个管理足球球会的控股公司合作的首支东南亚球队。

CFG集团由三个财团掌控，其中包括主投资者阿布扎比联合财团，英超球队曼市是他们管理的其中一家球会。

据报道，新加坡足球总会副主席兼芽笼国际顾问丁建仁在这次合作中发挥重要作用，他说：“这项合作将帮助芽笼国际运用CFG的足球专业知识、技术和实践能力，使得球会能够提升其运营和结构模式。”

丁建仁在2015年至2020年期间，曾担任芽笼国际球会主席。

CFG集团在全球拥有并运营11家球会。除了曼市，还有来自美国、乌拉圭、澳大利亚、西班牙、法国等国家球会。在亚洲，CFG在日本横滨水手和中国四川九牛等球队持有股份。与集团有类似芽笼国际合作关系的球队，则有玻利维亚的玻利瓦尔（Bolivar）和法国第四级别联赛球队瓦讷（Vannes OC）。

这次的合作将对芽笼国际起到推动作用，他们将于2月25日（星期六）在淡滨尼天地展开2023年新加坡足球联赛东部德比战，对手是淡滨尼流浪队（Tampines Rovers）。