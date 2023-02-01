我国和欧盟签署协定 全面促进数码领域合作

（早报讯）我国和欧盟正式签署“欧盟—新加坡数码伙伴关系”（EU-Singapore Digital Partnership，简称EUSDP），全面促进双边在数码领域的合作，并寻求进一步加强新加坡作为全球商业中心和数码中心的地位。

负责贸易关系的交通部长易华仁和欧盟内部市场专员布瑞东（Thierry Breton），星期三（2月1日）在比利时布鲁塞尔签署落实这项协定。

易华仁同时和欧洲委员会常务副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）签署了“欧盟—新加坡数码贸易原则”（EU-Singapore Digital Trade Principles），为数码伙伴关系取得第一项成果。

“欧盟—新加坡数码贸易原则”也是双边达成具有法律约束力的数码贸易协定的第一步。

李显龙总理去年12月出席亚细安—欧盟纪念峰会，在场外与欧洲委员会主席冯德莱恩会面后，共同宣布建立数码伙伴关系。

易华仁星期三通过视讯接受本地媒体访问时透露，双边都有意尽快在今年内就缔结数码贸易协定展开协商。

他也说，和欧盟建立数码伙伴关系能让新加坡受益。“我们寻求加强新加坡作为全球和区域商业中心的地位，并努力发展成一个数码中心，无论是数据流通或数据分析等活动都能在新加坡扎根。”

易华仁指出，欧盟—新加坡数码伙伴关系所涵盖的范围非常全面、合作形式灵活，更强调包容性。这是所有双边数码领域合作的一个总体框架，其中包括跨境数码经济的核心，如促进数码贸易便利、可靠的数据流通、电子支付、标准和一致性。

这项框架也包含了全新和新兴领域，如人工智能、数码身份和5G及6G，而且还将通过提高员工的数码技能，以及企业和公共服务的数码化转型，促成更广泛的数码经济合作。

易华仁指出，由于涵盖范围广泛，因而需要不同的合作形式。“那些须要清晰和明确法律框架，且技术日趋稳定的事项，我们将努力达成具有约束力的协议。例如无纸化贸易和数据流通，企业进行交易时须要知道那是受到法律和协议保护的。”

至于新兴领域如人工智能和6G，现在试图达成具约束力的协议，为时尚早。但易华仁认为，双边就这些领域在研发和取得一致标准方面进行对话与合作，依然非常宝贵。

在签订数码伙伴关系之后，易华仁和布瑞东共同主持了首届EUSDP数码伙伴关系理事会会议。会议期间，两人都对数码贸易原则的签署表示欢迎，并同意立即展开在人工智能治理与标准、数码身份、促进跨境数码交易，支持中小企业数码化转型以及数码技能方面的交流与合作。

我国和欧盟拥有牢固的经济关系，欧盟—新加坡自由贸易协定（EUSFTA）于2019年生效。欧盟是我国的全球第四大商品贸易伙伴。2021年，双边商品贸易额达1020亿元，占新加坡商品贸易总额的8.8％。

欧盟也是新加坡的全球第二大服务贸易伙伴，双边服务贸易额超过670亿元。

易华仁将续程访问英国伦敦，与英国国际贸易部长巴德诺赫（Kemi Badenoch）会面，探讨如何加强新加坡和英国的双边经济关系。