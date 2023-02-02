星期四开盘可关注的股票

（早报讯）美国联邦储备局放缓加息幅度，联储局主席鲍威尔也将“通胀仍然居高不下”的措辞改为“通胀有所缓和，但仍处于高位”，结果带动美国星期三（2月1日）股市纷纷走高。

市场谨慎等待美国利率和通货膨胀方面的消息，本地股市星期三连同亚太股市在谨慎的市场情绪中回升，新加坡海峡时报指数收盘小幅上涨11.98点或0.36％，闭市报3377.65点。

星期四（2月2日）值得关注的本地股票：

*Quantum Healthcare星期四开市前宣布决定减少收购的牙医诊所，将收购Dental Hub集团六个牙医诊所当中的三个，收购价为165万元。公司表示，收购具有盈利能力和良好业绩记录的牙医诊所业务符合公司的最佳利益，将支持和加强公司在医疗保健业务方面的投资和生意。

停牌中的新丝路集团（New Silkroutes）旗下与其中一个卖方相关的公司将获得当中39万元。

*吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）截至去年12月底2022财年下半年的每单位派息同比减少12.6％至2.78美分（3.65新分），可派发收入下跌10.6％至2904万美元。

信托星期三（1日）闭市后发布2022财年下半年和全年业绩，信托全年的每单位派息减少8.5％至5.80美分；可派发收入下降2.9％至6058万美元。

2022财年业绩改善主要由2021年8月购入的两个办公楼资产所贡献，抵消了分别在去年7月和12月脱售Northridge Centre I & II和Powers Ferry的收入损失。信托星期三闭市起1.87％至0.545美元。

*吉宝企业（Keppel Corp）星期三闭市后宣布，旗下吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）的独资子公司吉宝船厂（Keppel Shipyard），将如期在今年第一季交付The Prosperity浮式生产储油船（FPSO）给SBM Offshore公司。

这是吉宝岸外与海事在南美洲圭亚那（Guyana）建造四艘FPSO中的第三艘，并将由埃克森美孚（ExxonMobil）、中国海洋石油（CNOOC）和赫斯公司（HESS）组成的财团租用，于圭亚那岸外运作。吉宝企业股价闭市上升1.19%至7.64元。

*集永成（Chip Eng Seng）星期三闭市后透露，截至星期三傍晚6点，集永成主席陈怀丹和丈夫唐逸刚的投资公司Tang Dynasty Treasure（收购者），已掌控88.41％集永成股权。收购者献议以每股0.75元全面收购集永成，并在1月19日宣布把收购献议的截止日期延后至2月2日。集永成星期三股价跌0.66％至0.75元。

*在新交所第二上市的中国电动车公司蔚来汽车（NIO）星期三闭市后透露，集团在1月份交货量达8506辆车，这使它累积电动车出货量达到29万8062辆。蔚来汽车星期三股价在新加坡市场上扬4.58％至12.32美元。

*强枫控股（Keong Hong Holdings）星期三闭市后透露，集团已签约以12亿7000万日元（1258万新元），把在日本大阪市的一个永久地契地段和商业大厦，脱售给日本公司Organic Style Japan公司。这个房地产属于集团的非核心资产，估值9亿7200万日元（963万新元）。董事会认为脱售这个资产符合集团的最佳利益，包括能让集团实现这个房地产的最佳价值。强枫控股星期三股价持平于0.28元。