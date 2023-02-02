本地股市星期四早盘跌0.42％

（早报讯）美国联邦储备局如预期放缓加息步伐，分析师普遍认为这意味着加息周期即将来到尾声，但这对银行股却未必是好消息，造成银行股占比较大的新加坡海峡时报指数早盘下滑。

截至星期四（2月2日）中午12时，海指早盘跌14.10点或0.42％，报3363.55点。早盘最低3355.19点，最高3380.72点。

全场成交量6亿零810万股，总额5亿3472万元。整体上升股266只，下跌股162只。

成分股升多跌少，17只上扬，12只下跌，1只持平。

领涨的是新翔集团（SATS）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），前者起4.29％，报3.16元，后者起1.67%至1.83元。

三只银行股领跌，星展集团（DBS）跌1.79%至35.17元，华侨银行（OCBC）跌0.69%至12.89元，大华银行（UOB）跌0.57%至29.56元。

领跌的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和新电信（Singtel)，前者跌1.72%至1.71元，后者跌1.57%至2.51元。

联储局放缓加息步伐，尽管联储局主席认为任务还未完成，但分析师普遍认为联储局语调已转为更加鸽派，加息周期预期可能即将来到尾声，股市一般将从中收益。

摩根大通策略师克雷格（Kerry Craig）在一份报告中说，欧洲躲开经济衰退和中国经济增长加速，以及估值处于相对利好状态，意味着投资者可能会看到美国以外的股市回报率提高。

安本多元资产解决方案投资总监雷·沙玛王（Ray Sharma-Ong）指出，联储局一如预期加息25个基点，但最大的改变在于随后新闻发布会的立场偏向鸽派。

他指出，随着市场在通胀放缓和政策预期下定价，国债收益率正在放缓。受收益率下降、美元偏软、联储局逐渐温和的立场和投资者持仓量少的推动，美国股市短期内可能会继续受到支持。

TD Ameritrade新加坡总裁贝克（Greg Baker）表示，新的地缘政治担忧、油价可能上涨以及美国债务上限之争中采取的边缘政策，可能是未来几周市场波动的因素。

“如果波动飙升，目前追踪成长型股票的投资者可能会将注意力转向安全的必需品和公用事业领域。”