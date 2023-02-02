六个月至四岁儿童施打逾1万6440剂冠病疫苗 八起不良反应

（早报讯）本地六个月大至四岁儿童去年10月底开始接种冠病疫苗，首两个月里，这个年龄层的儿童共施打了超过1万6440剂疫苗，其中有八起（0.05%）出现不良反应的报告。

根据卫生科学局星期四（2月2日）发布的第14份冠病疫苗安全报告，当中有五起出现严重不良反应，包括热性痉挛（Febrile seizures）、川崎病（Kawasaki disease）、发烧及呕吐。这些幼童都已康复或正在康复中。

至于五岁至11岁的儿童，则已施打了超过8万1470剂追加剂，其中有26起（0.03%）出现不良反应的报告；这些孩童在施打基本疫苗时，有0.15%出现不良反应。他们大多都情况不严重，例如发烧、头痛、胸痛、关节痛等。

截至去年12月31日，我国已通过全国疫苗接种计划为民众接种了超过1050万剂辉瑞和莫德纳疫苗，另施打超过468万剂首剂追加剂、将近124万剂第二剂追加剂。

当中，卫生科学局共接获1万7741起（0.11%）疑似不良反应的报告​​，有1119起（0.007%）属严重不良反应。

莫德纳和辉瑞二价疫苗 分别施打逾48万剂和20万剂

我国自去年10月14日起，为民众施打二价疫苗。截止12月31日，共施打48万2666剂莫德纳二价疫苗，接获59起不良反应报告（0.012%）。辉瑞二价疫苗则施打了20万2382剂，接获11起不良反应报告（0.005%）。

卫生科学局指出，接种二价疫苗的不良反应报告比率和普通疫苗相似，通报的不良反应包括皮疹和眼皮肿胀等过敏反应、发烧、头晕、胸腔不适或头痛、昏厥和血压升高。

截止12月31日，我国施打了4万零873剂Nuvaxovid疫苗，接获9起不良反应报告（0.02%）。期间也施打了72万2419剂科兴（Sinovac-CoronaVac）和中国国药集团（SinoPharm）制造的灭活冠病疫苗，接获40起不良反应报告（0.006%）。