英兰妮下周在国会就吉宝贿赂案做说明

（早报讯）总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，下星期一（2月6日）将在国会对吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine，简称KOM）前高层管理人员因涉及巴西巨额贿赂案接获贪污调查局严厉警告一事做出说明。

英兰妮星期四（2日）在脸书贴文说，人们对这起案件的处理方式做出诸多指责，但这些指责是基于对事实以及KOM与美国司法部和美国检察官办公室之间所达致暂缓起诉协议的不充分理解所做出的。

她也透露，多名议员就此事在国会提出询问。她说：“我会在2月6日国会复会时说明事实，公众可以自己判断。作为一个国家和政府，我们不容忍腐败，这是一贯的立场。”

英兰妮强调，如果有充足的证据和理由对这些人提起刑事指控，当局会那么做。

2001年至2014年间，KOM为了取得巴西国营石油公司（Petrobras）和其他相关公司的13份合同，向有关公司员工进行贿赂。为了掩饰贿赂，吉宝借合法咨询协议之名，向中间人支付佣金，再由中间人付款给Petrobras职员和其他相关人员。行贿款项多达5500万美元（约7175万新元）。

贪污调查局1月12日说，当局已完成针对涉案人员的调查，并在咨询总检察署的意见后，决定不通过《防止贪污法令》起诉这六人，而是向他们发出严厉警告。当局没有公布这六人的身份。