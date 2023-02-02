我国启用东南亚最大的能源储存系统

（早报讯）我国太阳能系统装机容量过去三年翻倍，如今已超过700兆峰瓦。为缓解太阳能因天气变化而供应不稳定的问题，胜科工业近期启用东南亚规模最大的能源储存系统，可在几毫秒内储存并供应电力。

这套系统最多可储存285兆瓦时（MWh）的能源，每次充满电能满足约2万4000个四房式组屋单位一天的用电量。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四（2月2日）到裕廊岛参观了这个占地共2万平方米的储能系统。

他在启用仪式致辞时说，为推动能源转型，我国采取了多项去碳化措施，包括扩大太阳能板的部署，而新加坡已是全球太阳能板密度最高的城市之一。

本地太阳能系统装机容量2020年达成350兆峰瓦（MWp）的目标后，如今已提升到超过700兆峰瓦。

到了2025年，我国计划将装机容量增加至1500兆峰瓦，并在之后的五年内进一步推高到至少2000兆峰瓦。

不过，要在这个弹丸小国达成这个目标，必须不断采用创新方案，以发挥太阳能最大的潜力。

陈诗龙说，这包括在传统的屋顶空间，以及水体、空地和垂直建筑的外墙，最大程度地部署太阳能板。

由于太阳能资源不是时刻都有，因此需要搭配能源储存系统，存储在尖峰时段生产的能源，供其他时候运用。

胜科工业最新的储能系统使用了反应迅速和能量密度高锂离子电池，可积极应对电力供需不匹配的问题，并调节服务来缓解电网波动。这有助维持电网的可靠性。

系统储存的能源也可为电网提供储备，以在有需要时，让发电厂生产更多的电力满足国家需求。

这套系统投入运作后，可让我国提前三年达成部署200兆瓦时能源储存系统的目标。