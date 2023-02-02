全国校际运动会疫后全面恢复 部分比赛以新赛制进行

（早报讯）全国校际运动会疫情后全面恢复，有更多赛事将在新加坡体育城举行，小学高年级组别和中学C组比赛也将以新赛制进行。以往可能在校区赛就被淘汰的校队，还能继续晋级并与能力相近的校队较量，增加学生的参赛机会。

全国校际运动会（National School Games）开幕式星期四（2月2日）在新加坡体育城华侨银行体育馆举行。之前因疫情而对比赛做出的诸多调整，今年全面放宽，时隔三年，所有29项体育项目都会按原有形式进行。

配合开幕式，教育部公布针对小学高年级组别（Senior Division，即小五和小六学生）和中一和中二学生的C组赛事，在全国校际运动会的调整。

根据以往的比赛形式，学生先按各自的校区进行比赛，脱颖而出的选手和队伍再参加全国赛。

新的比赛形式取消了校区赛和全国赛的分组和晋级形式，而是让参赛选手先在“分类赛”（Classification round）中与全国不同学校进行较量，比赛不分校区。

根据比赛结果，所有校队将会进入不同等级的“联赛”（League round）阶段，以轮回赛的形式与能力相近的校队进行比赛。参加最高等级“联赛”的选手，将争夺组别冠军。

乒乓球、网球和水球比赛将在本届校际运动会率先以新形式进行，更多运动项目会从明年起陆续开始。

教育部指出，在传统的比赛形式中，一半的学生运动员在校区赛中只能参加三至五场比赛。

教育部长陈振声在开幕式致辞时说，新的赛制能让参赛选手在整个全国校际运动会期间，参与至少六场比赛。

他也指出，更多赛事将在体育城举行，田径决赛也是相隔四年后回到体育城举行。